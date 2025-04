LASK überlegen - Trio unter Druck

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Der LASK gewann auch nach dem Trainerbeben

Auch der überraschende Trainerwechsel hat den LASK nicht aus der Bahn geworfen. Nach dem Aus von Markus Schopp am Ostermontag gelang den Linzern tags darauf mit einem überlegenen 4:1 bei Austria Klagenfurt der fünfte Sieg im fünften Spiel der Qualifikationsgruppe. "Das war nach den Vorkommnissen der letzten Tage durchaus nicht selbstverständlich", sagte Interimstrainer Maximilian Ritscher. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gerät ein Trio indes mehr und mehr unter Druck.

Am Wörthersee war beim LASK jedenfalls kaum Euphorie zu spüren, obwohl die schwarz-weiße Siegesserie souverän fortgesetzt wurde. "Wir hatten nicht viel Zeit zum Nachdenken, der Fußball ist halt sehr schnelllebig. Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie reagiert hat", sagte Sascha Horvath, Torschütze zum 1:0. Doppelpacker Maximilian Entrup sprach von einem "guten Arbeitstag", der langjährige Schopp-Schützling haderte sichtlich mit dem Trainerbeben. "Es ist nie einfach, wenn es kurz vor einem Spiel einen Trainerwechsel gibt. Wir sind aber Profis genug, um es wegzustecken", betonte der Torjäger.

Ritscher zufrieden mit Leistung

Nach dem höchsten Ligasieg seit einem halben Jahr, Anfang Oktober gab es einen 4:0-Heimsieg gegen den Lieblingsgegner aus Kärnten, versammelte Ritscher seine Truppe am Klagenfurter Rasen. Der langjährige Assistenztrainer der Oberösterreicher hielt eine kurze Ansprache und stimmte seine Truppe auf das Retourspiel am Samstag (17.00 Uhr) in Linz ein. "Ich war sowohl mit der Leistung als auch mit dem Ergebnis zufrieden", sagte Ritscher: "Wir werden versuchen, auf diesem Level zu bleiben und das Beste daraus zu machen."

Während der LASK mit einem Vorsprung von zehn Punkten an der Spitze der unteren Tabellenhälfte steht und das Europacup-Play-off vor Augen hat, müssen die Klagenfurter zittern. Sportlich steckt das Team von Peter Pacult tief im Abstiegskampf, am Dienstag gab der Verein zudem die restlichen Unterlagen im Lizenzierungsprozess beim Protestkomitee der Liga ab, um doch noch die Spielgenehmigung für die kommende Saison zu erhalten. "Wir haben die Hausaufgaben gemacht und alles geschickt, sodass wir keine Probleme haben werden. Wir haben alles erfüllt", sagte Helmut Kaltenegger, Gründer des neuen Hauptsponsors TGI AG, bei Sky.

Hartberg kann durchatmen

Zehn Punkte hinter dem LASK hat der TSV Hartberg seinen Status als Nummer zwei der Qualifikationsgruppe bestätigt. Nach dem 3:0-Erfolg beim GAK sind die Abstiegssorgen bei den Obersteirern verflogen. Am Freitag kann die Elf von Manfred Schmid das Kapitel endgültig abschließen und sich dann ganz dem Höhepunkt der Vereinsgeschichte, dem Cupfinale am 1. Mai gegen den WAC, widmen.

Die aufgrund von Sperren und Verletzungen an drei Stellen umgebauten Fünfer-Abwehrkette hielt auch mit drei jungen Säulen. "In der Abwehr ist kein Stein auf dem anderen geblieben, trotzdem haben wir kaum was zugelassen. Ich ziehe den Hut vor der Mannschaft", lobte Schmid.

Kleiner Vorsprung für die WSG

Die WSG Tirol hat sich mit nun vier Zählern Vorsprung und der Vorreihung bei Punktegleichheit ein schönes Guthaben für das Finish geholt. "Wir fahren jetzt nach Altach, um auch dort zu punkten und weiter auf unserem Drive zu bleiben", betonte Trainer Philipp Semlic.

Klagenfurt (14 Punkte), GAK (13) und Altach (12) müssen in den Retourspielen punkten, andernfalls wird der Kampf um den Klassenerhalt zu einem Fall für drei. Der GAK hat nach den vier Punkten gegen Altach (1:0) und Klagenfurt (0:0) nicht nachlegen können. "Die zweite Hälfte war zum Vergessen", kritisierte Coach Ferdinand Feldhofer. Dass den Rotjacken aufgrund der Altach-Niederlage die Rote Laterne erspart geblieben ist, spielt für ihn derzeit keine Rolle. "Ich schaue nicht auf die anderen, vielleicht in der vorletzten und letzten Runde nach, was wir noch brauchen. Jetzt ist der volle Fokus auf uns. Freitag gelingt uns hoffentlich die Revanche", sagte er im Sky-Gespräch.

apa