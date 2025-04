FC Bayern und VfL: Eine Trainersuche im Gleichschritt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Wer wird Nachfolger von Bayern-Trainer Alexander Straus?

Innerhalb von fünf Tagen die Meisterschale und den DFB-Pokal in den Händen halten - für die Fußballerinnen des FC Bayern und ihren scheidenden Trainer Alexander Straus ist das ein ziemlich erwartbares Szenario.

Große Spannung verspricht der Blick über das Saisonende hinaus. Nicht nur in München, sondern auch beim VfL Wolfsburg: Beide Spitzenklubs suchen einen neuen Chefcoach.

"Er wird sich in München durch das große Tor verabschieden", prophezeite Bayern-Sportvorstand Max Eberl dem Norweger Straus, der zum US-Klub Angel City FC in Los Angeles wechselt. Schon am Sonntag (14:00 Uhr) gegen den SC Freiburg können die Münchnerinnen in der Bundesliga den dritten Titel nacheinander holen.

FC Bayern hat international Nachholbedarf

In Wolfsburg ist Tommy Stroot schon seit drei Wochen weg, nach einer Meisterschaft und drei Pokalsiegen. Sabrina Eckhoff sitzt nun als Verantwortliche auf der Bank, ihr Vertrag beim VW-Klub läuft aber aus.

Nach vielen Titeln seit 2013 schafften es die Wolfsburgerinnen in diesem Jahr nicht einmal ins Pokalfinale: Um den Cup spielen am 1. Mai in Köln der FC Bayern und Außenseiter Werder Bremen.

Bayern und Wolfsburg vereint in dieser fast abgelaufenen Spielzeit, dass sie im Champions-League-Viertelfinale von Olympique Lyon beziehungsweise dem FC Barcelona ziemlich gerupft wurden. Das tat vor allem den anspruchsvollen Münchnerinnen weh, an internationalen Auftritten wird man den Straus-Nachfolger messen.

Großer Umbruch beim VfL

Wolfsburg steht wieder einmal vor einem Umbruch, auch weil einige Verträge wie der von Jule Brand auslaufen. Die deutsche Nationalstürmerin zieht es ins Ausland, Torhüterin Merle Frohms geht ohnehin, Abwehrchefin Marina Hegering wechselt zum 1. FC Köln und auch die Olympia-Dritte Kathrin Hendrich könnte den Verein verlassen.

Trotzdem sieht Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL, "eine große Chance", auf den vorhandenen Kaderstrukturen eine Mannschaft aufzubauen, die sich auch kurzfristig ambitionierten Zielen stellen kann.

"Wir werden auch in der nächsten Saison die Rolle als Bayern-Jäger selbstbewusst annehmen und alles daransetzen, die Lücke wieder kleiner werden zu lassen oder gar zu schließen", sagte Kellermann der "dpa".

Wolfsburg mit "höchsten Erwartungen" an neuen Coach

Schließlich hat Wolfsburg unter anderem Toptalent Cora Zicai aus Freiburg verpflichtet. "Wir haben höchste Erwartungen an diese Position und dazu gehört auch eine selbstbewusste Kommunikation nach außen, die den Erfolgen des VfL Wolfsburg in der letzten Dekade Rechnung trägt", sagte Kellermann über das Stellenprofil des neuen Trainers.

In München sind die Ansprüche um das Team von DFB-Kapitänin Giulia Gwinn derweil weiter gewachsen. Die Auswahlspielerinnen Klara Bühl, Carolin Simon und Alara Sehitler haben ihre Verträge verlängert, aus Frankfurt kommt die Österreicherin Barbara Dunst und die Langzeitverletzten wie Lena Oberdorf und Georgia Stanway werden bald zurückerwartet. Klar ist: Die Trainerfrage wird ganz oben entschieden.

Jonker wird nach der EM frei

Für die beiden vakanten Trainerposten in München und Wolfsburg drängen sich bisher wenige Namen auf: Andries Jonker hört nach der EM im Juli in der Schweiz als niederländischer Nationalcoach auf.

Der 62-Jährige war schon mal in verschiedenen Funktionen bei den Männern des FC Bayern und VfL Wolfsburg tätig. Auch der frühere Wolfsburger Frauen-Meistermacher Stephan Lerch (verlässt die TSG Hoffenheim zum Saisonende) gilt als Kandidat.

Zudem beendet Trainerin Theresa Merk in diesem Sommer ihre Arbeit beim SC Freiburg. Auch die deutsche Ex-Nationalspielerin Kim Kulig, seit 2023 beim FC Basel für die Frauen verantwortlich, gilt in Expertenkreisen als eine Fußballlehrerin, die früher oder später in der Bundesliga auftaucht.

Ex-Bundestrainerin auf Show-Bühne

Und Martina Voss-Tecklenburg? Die frühere Bundestrainerin, seit Oktober 2023 ohne festen Job im Fußball, hat gerade eine andere Bühne gefunden: Die 57-Jährige spielt bei der RTL-Crime-Show "Die Verräter" mit. "Das Kapitel Trainerin ist noch nicht abgeschlossen", sagte sie jedoch im "kicker"-Interview.

Nach der verpatzten WM in Australien und ihrem komplizierten Abgang beim Deutschen Fußball-Bund werden Voss-Tecklenburg beim FC Bayern und VfL Wolfsburg aber keine großen Chancen eingeräumt.