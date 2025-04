Kiel hat den Relegationsplatz weiter im Visier

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Seit 2021 ist Rapp Trainer in Kiel

Der Tabellenletzte Holstein Kiel hat den Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga noch längst nicht aufgegeben.

"Wir haben eine realistische Chance, die Klasse zu halten", sagte Trainer Marcel Rapp vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Wir werden alles dafür tun, diese Chance zu nutzen".

Mit einem Sieg gegen Gladbach hätte die Mannschaft "nochmal richtig den Fuß in der Tür", die Chance auf den Relegationsplatz sei dann immer noch gegeben: "Zum Schluss zählt es und nicht mittendrin", sagte Rapp. Am Samstag gelte es nun, "die gute Leistung aufs Feld zu bringen" und allen zu zeigen, "dass wir die Punkte vielleicht noch ein bisschen mehr brauchen als Gladbach".

Vier Spieltage vor dem Ende der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte liegt der Nordklub als Tabellenschlusslicht zwar elf Punkte von Platz 15 entfernt, der Relegationsrang liegt mit drei Zählern Abstand jedoch noch in Reichweite.

Im Saisonfinale setzt Kiel auch auf die Unterstützung des neuen Geschäftsführers Olaf Rebbe. "Ich sehe in Holstein Kiel einen Verein, der in den vergangenen Jahren große Schritte gegangen ist – und diesen Weg möchte ich gerne weitergehen und mit meiner Expertise kontinuierlich weiterentwickeln", hatte Rebbe bei seiner Vorstellung bereits am Mittwoch gesagt.

Zwar habe der Verein "den Klassenerhalt als Ziel fest im Blick, aber natürlich gebietet es in der aktuellen Situation die Professionalität, hinsichtlich der kommenden Saison zweigleisig zu planen, also sowohl für die erste als auch für die zweite Liga."