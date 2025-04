Klauß nicht mehr Trainer in Wien

IMAGO/GEPA Pictures/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Walter Luger

Robert Klauß feuert seine Mannschaft an

Der österreichische Erstligist Rapid Wien hat sich aufgrund seiner anhaltenden sportlichen Krise mit sofortiger Wirkung vom deutschen Trainer Robert Klauß getrennt.

Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Fünf Spieltage vor Ende der Saison steht der Traditionsklub auf dem fünften Tabellenplatz der Meistergruppe.

"Bedauerlicherweise sind die Entwicklung der Mannschaft und folglich die Leistungen und Ergebnisse seit einigen Monaten in eine Richtung gegangen, die diesen Schritt notwendig machen", sagte Markus Katzer, Geschäftsführer Sport: "Ich bin überzeugt, dass wir einen Kader haben, der viel besser ist als es die letzten Monate scheinen mag." In den letzten 17 Saisonspielen gelangen Rapid nur vier Siege, zuletzt gab es drei Pflichtspielniederlagen in Serie.

Klauß, zuvor zwei Jahre Trainer des 1. FC Nürnberg, hatte die Wiener im November 2023 übernommen. In insgesamt 67 Pflichtspielen unter seiner Leitung gelang der Einzug ins ÖFB-Cupfinale 2024, sowie der erste Einzug in ein europäisches Viertelfinale seit fast drei Jahrzehnten. Dort war in der vergangenen Woche in der Conference League Endstation gegen Djurgardens IF.