Alguacil verlässt San Sebastián nach über sechs Jahren

AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Imanol Alguacil nimmt Abschied

Der spanische Fußball-Erstligist Real Sociedad San Sebastián und Trainer Imanol Alguacil gehen am Saisonende getrennte Wege.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, endet die Zusammenarbeit auf Wunsch des 53-Jährigen im Sommer nach über sechs Jahren. Alguacil ist nach Diego Simeone (Atlético Madrid/seit 2011) der dienstälteste Coach in La Liga.

In der Primera División belegt San Sebastián nach 33 Spieltagen den neunten Platz und besitzt noch Chancen auf den erneuten Einzug in den Europapokal. In der Vorsaison spielten die Basken in der Champions League und schieden dort im Achtelfinale aus.