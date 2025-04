Jancker ersetzt Pacult in Klagenfurt

APA/EXPA/UWE WINTER

Peter Pacult ist von seinen Aufgaben entbunden

Die Verantwortlichen von Austria Klagenfurt haben angesichts der sportlichen Talfahrt in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga Trainer Peter Pacult mit sofortiger Wirkung freigestellt. Bereits am Montag werde Carsten Jancker das Training leiten, hieß es am Sonntag in einer Vereinsmitteilung. Einen Tag zuvor war die Austria nach einem 0:6-Debakel beim LASK auf den vorletzten Platz der Tabelle abgestürzt.

"Es war sehr schmerzvoll, den Entschluss zu fassen. Wir sind uns bewusst, dass Peter Pacult maßgeblich am Aufbau der Austria Klagenfurt beteiligt und in den zurückliegenden Jahren eine Galionsfigur des Vereins war. Leider ist es so, dass vergangene Erfolge in der Gegenwart nichts zählen", erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Es galt die aktuelle Situation zu bewerten, und es ist dem Trainer und der Mannschaft zuletzt nicht gelungen, nach Rückschlägen die passende Reaktion zu zeigen und sich zu wehren. Wir sind davon überzeugt, dass es einen frischen Impuls braucht und Carsten Jancker die Wende herbeiführen wird."

apa