Gressel verlässt Messi-Klub Miami

Julian Gressel (M.) verlässt Miami

Für US-Legionär Julian Gressel ist die Zeit als Teamkollege von Lionel Messi beendet. Der gebürtige Franke wechselt von Inter Miami zum MLS-Konkurrenten Minnesota United FC, wo er einen Vertrag bis Ende 2026 mit Option auf ein weiteres Jahres unterschrieb.

"Ich freue mich sehr, hier bei Minnesota United zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mit den Jungs loszulegen", sagte der 31-Jährige.

Gressel war 2013 vom FC Eintracht Bamberg in die USA gewechselt und nach den Stationen Atlanta United, D.C. United, Vancouver Whitecaps und Columbus Crew Anfang 2024 in Florida an der Seite von Messi und auch Luis Suárez gelandet.

In 40 Pflichtspielen für Miami kam er auf ein Tor und zehn Assists.

Miami ➡️ Minnesota



The club has acquired versatile MLS veteran Julian Gressel off waivers.



Details » https://t.co/qULdn05Esf pic.twitter.com/ZBk0y11xY5 — Minnesota United FC (@MNUFC) 29. April 2025

In der aktuellen Saison war er jedoch in zehn Ligapartien noch nicht zum Einsatz gekommen. Gressel besitzt inzwischen die US-Staatsbürgerschaft, im Januar 2023 war er erstmals für die US-Nationalmannschaft aufgelaufen.