Arsenal will noch nicht aufgeben

IMAGO/LounisPhotography/ABACA

Arsenal verlor das Halbfinal-Hinspiel gegen PSG mit 0:1

Das Hinspiel verloren, aber noch immer im Rennen: Der FC Arsenal hat auch nach dem 0:1 (0:1) im ersten Halbfinale gegen Paris Saint-Germain den Traum vom Champions-League-Endspiel in München noch nicht aufgegeben.

"Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir auch Auswärtsspiele gewinnen können. Also fahren wir nächste Woche nach Paris und wollen dort gewinnen", sagte Torhüter David Raya bei Amazon Prime.

Arsenal hat in der Königsklasse seine letzten vier Auswärtsspiele alle für sich entschieden - gegen Sporting Lissabon (5:1), den FC Girona (2:1), PSV Eindhoven (7:1) und zuletzt im Viertelfinale bei Titelverteidiger Real Madrid (2:1). "Es ist erst Halbzeit, wir nehmen das Positive mit. Paris ist eine Spitzenmannschaft, aber ein Lob an meine Jungs für ihren Einsatz - wir hätten das Spiel auch gewinnen können", sagte Raya.

Ex-BVB-Star Dembélé bringt PSG früh in Führung

Der Sieg für die Gäste durch das frühe Tor des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé (4.) war allerdings durchaus verdient, es war Arsenals erste Heimniederlage im Emirates-Stadion im 18. Europapokalspiel. Die Entscheidung über den Einzug ins Finale fällt nun am 7. Mai in Paris. "Wir versuchen, das Spiel genauso anzugehen wie das erste. Wir haben gut gespielt, sie in die Defensive gedrängt, ihnen wehgetan und uns auch viele Chancen erarbeitet. Wir wissen, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen können", sagte der Schlussmann der Gunners.

Sowohl Paris als auch Arsenal haben die wichtigste Trophäe der europäischen Klubfußballs noch nie gewonnen. Für beide wäre es das zweite Finale.

Auch die Pariser wollten sich nicht zu früh freuen. "Der Job ist noch nicht erledigt. Wir haben ein Spiel gewonnen, aber das Duell geht über zwei", sagte Angreifer Goncalo Ramos: "Wir haben Arsenal in die Augen geschaut, wir haben hart gearbeitet, unseren Fußball gespielt und gewonnen. Aber jetzt geht es weiter."