Messi muss internationalen Titel mit Miami abschreiben

IMAGO/Sam Navarro

Aus im Halbfinale: Lionel Messi

Lionel Messi muss seinen Traum vom ersten internationalen Titelgewinn mit Inter Miami begraben.

Das Team scheiterte in der Nacht auf Donnerstag im Halbfinale des CONCACAF Champions Cup, gegen die Vancouver Whitecaps setzte es eine 1:3-Niederlage. Bereits das Hinspiel vor einer Woche hatten die Kanadier mit 2:0 für sich entschieden.

Dabei hatten Messi und Co. einen guten Start in die Partie erwischt. In der neunten Minute leitete der argentinische Weltmeister von 2022 den Ball auf seinen einstigen Barca-Teamkollege Luis Suárez weiter, der Jordi Alba - ebenfalls einst Messi-Mitspieler bei der Blaugrana - bediente. Doch nach dem Treffer des Spaniers drehten die Whitecaps die Partie mit drei Toren in der zweiten Halbzeit.

"Auch wenn es das erste Mal war, dass der Klub ins Halbfinale eingezogen ist, schmerzt die Niederlage sehr", sagte Miamis Trainer Javier Mascherano, der während seiner Profi-Laufbahn ebenfalls mit Messi in Barcelona sowie in der argentinischen Nationalmannschaft zusammengespielt hatte.

Bei Miami rückt nach dem Aus im Champions Cup die heimische Liga MLS, wo das Team nach neun Spielen im Spitzenfeld der Eastern Conference liegt, und die Klub-WM im Sommer in den Fokus.

Vancouver trifft im Finale des Champions Cup nun auf den Sieger des Duells zwischen den mexikanischen Klubs Cruz Azul und Tigres UANL, die am Donnerstag nach einem 1:1 im Hinspiel den zweiten Endspielteilnehmer ermitteln.