Messi scheidet im Champions Cup aus

APA/AFP

Kein Titel für Messi

Wie schon im Vorjahr wird es für Lionel Messi nichts mit dem Gewinn des Champions Cups. Mit Inter Miami scheiterte der argentinische Fußball-Weltmeister im Halbfinale des nord- und mittelamerikanischen Pendants zur europäischen Champions League. Nach dem Hinspiel (0:2) verlor das Starensemble um Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez und Jordi Alba auch das Rückspiel gegen die Vancouver Whitecaps 1:3.

Miami gelang vor Heimpublikum zwar ein perfekter Start mit einem Tor von Alba bereits in der 9. Minute. Die Gäste drehten die Partie in der zweiten Halbzeit jedoch mit drei Toren in 20 Minuten. Finalgegner von Vancouver am 1. Juni ist entweder Tigres oder Cruz Azul.

apa