HSV-Trainer: "Natürlich ist ein Druck da"

HSV-Trainer Merlin Polzin will dem Aufstieg näherkommen

Merlin Polzin geht das eminent wichtige Auswärtsspiel des zuletzt schwächelnden Aufstiegsanwärters Hamburger SV bei Darmstadt 98 betont optimistisch an.

"Natürlich ist ein Druck da", sagte der HSV-Coach vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky): "Es wird so viel geredet, jetzt ist halt einfach Abrechnung. Jetzt ist der Mai, es stehen drei Spiele an und wir haben einfach Bock auf die Sachen, die kommen."

Für den HSV gilt es, die noch immer glänzende Ausgangsposition im Schlussspurt um die Bundesliga-Tickets zu behaupten und auf die Rückschläge der vergangenen Wochen zu antworten. Aktuell haben die "Rothosen" trotz zuletzt drei Partien ohne eigenen Erfolg als Tabellenzweiter drei Punkte Vorsprung auf den 1. FC Magdeburg, was Polzin als "richtig, richtig gute Position" bewertet.

Entsprechend hat der 34-Jährige keinen Zweifel daran, dass sein Klub am Ende der Saison jubeln wird. "Ich bin absolut überzeugt, dass wir gemeinsam diesen Schritt gehen werden", sagte Polzin: "Wenn wir zusammenbleiben und bei uns bleiben."