Aus beim FC Bayern: Müller gibt emotionale Einblicke

Thomas Müller verlässt den FC Bayern am Saisonende

Thomas Müller steht vor seinen letzten Wochen als Fußballer bei Bayern München - doch das sorgt bei dem Routinier noch nicht für eine besondere Gefühlslage.

"Seit ein paar Wochen steht fest, dass ich nächste Saison nicht mehr für den FC Bayern spielen werde. Das Verrückte daran ist, dass es sich für mich aktuell trotzdem wie eine normale Saison beim FC Bayern anfühlt", schrieb der 35-Jährige in seinem monatlichen Newsletter.

Der Stürmer teilte mit, dass er es - wie schon immer in seiner Karriere - einfach genieße, Fußball zu spielen und die Atmosphäre in den Stadien aufzusaugen.

"So ganz habe ich es also noch nicht realisiert, dass dies meine letzte Saison als Spieler des FC Bayern ist", berichtete er, räumte aber auch ein: "Bestimmt arbeitet es irgendwie schon in mir."

Der Verein hatte dem Weltmeister von 2014 und jahrelangen Publikumsliebling vor wenigen Wochen mitgeteilt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Das sorgte für viel Kritik bei den Anhängern.

Keine Prognose für Zeit ab Sommer

"Der Zuspruch und die positive Energie, die ich in den Wochen seit der Verkündung spüre, ist enorm", schrieb Müller. "Von Herzen ein riesiges Dankeschön. Das bedeutet mir sehr viel und fühlt sich ganz besonders an."

Er wolle sich nun aber noch auf das Saisonfinale konzentrieren. Im Auswärtsspiel am Samstagabend (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig können die Bayern den Gewinn der Meisterschaft perfekt machen.

Darüber hinaus steht für Müller als Abschluss seiner Bayern-Zeit noch die Klub-WM im Sommer in den USA auf dem Programm. Um dort spielen zu können, weiteten die Bayern den eigentlich Ende Juni auslaufenden Vertrag Müllers um einen Monat aus.

Was danach kommt - etwa ein neuer Verein oder gar das Karriereende - das verriet der Ur-Bayer nicht. "Ich werde sicher noch viele Worte zum Ende meiner Spielerlaufbahn beim FC Bayern und dem Anfang von etwas Neuem finden. Aber jetzt scheint noch nicht die Zeit dafür."