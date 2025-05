Pep Guardiola plant Auszeit und lässt Karriereende offen

IMAGO/Paul Marriott

Pep Guardiola hat über seine Zukunft gesprochen

Startrainer Pep Guardiola erwägt in Zukunft Abstand von der großen Fußballbühne zu nehmen - mindestens zeitweise.

"Nach Ablauf meines Vertrags bei Manchester City werde ich aufhören. Da bin ich mir sicher", sagte Guardiola bei "ESPN": "Ich weiß nicht, ob ich meine Karriere beenden werde, aber ich werde mir eine Auszeit gönnen."

Der Vertrag des Katalanen läuft noch bis Juni 2027, erst im November hatte er um zwei weitere Jahre verlängert.

Erfüllt Guardiola seinen Vertrag in England wäre er elf Jahre bei den Skyblues, es ist bereits jetzt die mit Abstand längste Amtszeit seiner Karriere. Den FC Barcelona trainierte er vier Jahre, Bayern München drei Spielzeiten.

Guardiola prägt bei City die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte. Er führte das Team zu sechs Titeln in der Premier League, sowie dem ersten Erfolg in der Champions League 2022/23. In dieser Saison hinkt sein Team den Erwartungen hinterher.

"Ich wusste, dass wir irgendwann fallen würden, aber wir sind tief gefallen", sagte er: "Was wir in zehn, neun Jahren geleistet haben, war außergewöhnlich, aber jetzt müssen wir uns zusammensetzen und lernen, zu verstehen, was wir in Zukunft leisten müssen."

Im Dezember hatte der 54-Jährige angekündigt, er werde nach seinem Weggang von City "kein anderes Team übernehmen", sich aber die Möglichkeit offen gelassen, Nationaltrainer zu werden.