Hecking-Entscheidung beim VfL Bochum gefallen

AFP/SID/INA FASSBENDER

Dieter Hecking bleibt Trainer des VfL Bochum

Dieter Hecking wird auch bei einem immer wahrscheinlicheren Abstieg aus der Fußball-Bundesliga Trainer des VfL Bochum bleiben.

Der Verein habe ihm "ein wertschätzendes Angebot gemacht", sagte Hecking nach dem 0:0 im Abstiegsgipfel beim 1. FC Heidenheim und ergänzte: "Es wird so sein, dass ich, auch wenn wir absteigen sollten, in der 2. Liga Trainer vom VfL Bochum bleibe." Kurz darauf bestätigte der Klub Heckings ligaunabhängigen Verbleib bis 2027.

Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Bochum mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf dem letzten Tabellenrang, der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte wird immer wahrscheinlicher. "Wenn man diesen bitteren Weg gehen müsste, ist auch meine Erfahrung gefragt, dem Verein zu helfen", sagte Hecking.

"Wenn man sich wohl fühlt an einem Ort, wenn man die Wertschätzung spürt, die ich vom Verein bekomme, dann muss man in meinem Alter auch mal fragen: Was willst du eigentlich?", sagte er: "Willst du Spaß haben in deinem Job oder willst du nur darauf warten, dass du von einem Verein zum anderen wechselst? Ich glaube, dass der VfL Bochum ein toller Verein ist. Es macht Spaß, hier zu arbeiten."

Zuvor hatte Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner bei "DAZN" bereits angedeutet, dass eine Entscheidung zeitnah folgen könnte. Es sei "kein Geheimnis, dass wir ligaunabhängig mit ihm weitermachen wollen und er ein Angebot von uns vorliegen hat", hatte er gesagt: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass er sich für uns entscheidet."