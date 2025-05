Sandhausen und Hannover II müssen runter

IMAGO/Oliver Zimmermann/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Sandhausen muss nach 17 Jahren wieder in die vierte Liga

Der SV Sandhausen und Hannover 96 II stehen als Absteiger zwei und drei aus der 3. Fußball-Liga fest.

Die Sandhäuser verloren am 36. Spieltag mit 0:3 (0:0) gegen Aufstiegskandidat Hansa Rostock, nach der neunten Niederlage nacheinander ist das rettende Ufer für Sandhausen mit elf Punkten Rückstand nicht mehr zu erreichen.

Hannover erlebte den direkten Wiederabstieg auf dem Sofa, da Mitaufsteiger VfB Stuttgart II ein 2:1 (2:0)-Erfolg über Alemannia Aachen gelang.

Adrien Lebeau (52., Foulelfmeter), Tim Krohn (61.) und Jan Mejdr (87.) schickten den SVS mit ihren Treffern in die Regionalliga, in der der Klub zuletzt 2007/08 gespielt hatte. Nach dem direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga hatte sich Sandhausen elf Spielzeiten im deutschen Unterhaus gehalten. Zuletzt holte die Mannschaft des Interimsduos Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier nur einen Sieg aus den letzten 22 Spielen. Am 14. Spieltag hatte der SVS noch an der Tabellenspitze gestanden.

Rostock bleibt mit dem Sieg im Rennen um den Aufstieg. Der Rückstand auf den Dritten 1. FC Saarbrücken, der sich 4:3 (2:1) gegen den SV Verl durchsetzte und vorübergehend Energie Cottbus hinter sich ließ, beträgt fünf Punkte. Die Kogge hat zudem noch das Nachholspiel bei Schlusslicht SpVgg Unterhaching in der Hinterhand.

Stuttgart sprang durch den Erfolg gegen Aachen auf Rang 16, stattdessen liegt nun Waldhof Mannheim auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Mannheimer müssen am Sonntag in Cottbus (13.30 Uhr/MagentaSport) antreten.

Rot-Weiss Essen feierte nach dem 3:1 (0:0) bei 1860 München den sicheren Klassenerhalt. Dorthin machte Wehen Wiesbaden nach dem 4:2 (1:0) gegen Borussia Dortmund II einen großen Schritt.