SKN zum zehnten Mal in Folge Meister

APA/GEORG HOCHMUTH

St. Pölten durfte jubeln ohne zu spielen

Die Frauen des SKN St. Pölten haben ihre Titelserie fortgesetzt und stehen zum zehnten Mal in Folge als Fußball-Meister fest. Da Verfolger Austria Wien am Samstag gegen Sturm Graz vor 317 Zuschauern in der Generali Arena 0:1 verlor, sind die St. Pöltenerinnen mit einem Vorsprung von sieben Punkten nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Die Niederösterreicherinnen spielen zum Abschluss der 4. Runde der Meistergruppe am Sonntag (14.00 Uhr) zu Hause gegen die Vienna.

Den entscheidenden Treffer für Sturm erzielte Sophie Maierhofer (37.). Die Gastgeberinnen drängten auf den Ausgleich, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Damit bleibt der Austria nur noch eine Titelchance im Cup-Finale am 24. Mai in Wiener Neustadt. Auch da geht St. Pölten als großer Favorit ins Spiel. Lisa Alzner will dabei das Double fixieren und damit für ein perfektes erstes halbes Jahr als SKN-Trainerin sorgen.

Die 26-Jährige hatte im Jänner die Nachfolge von Langzeittrainerin Liese Brancao angetreten. Die Brasilianerin hat mittlerweile eine neue Herausforderung gefunden, sie übernimmt im Sommer den deutschen Zweitligisten Hamburger SV.

apa