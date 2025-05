Thomas Müller fühlt sich jetzt schon als Meister

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Müller und der FC Bayern sind noch nicht Meister

Thomas Müller fühlt sich bereits als deutscher Meister - und will den Titel spätestens in seinem letzten Heimspiel für Bayern München unter Dach und Fach bringen.

"Wir werden im Laufe des Abends herausfinden, wie wir unsere Gefühle sortieren - und machen es dann nächste Woche klar", sagte die Vereinsikone bei "Sky" nach dem wilden 3:3 (0:2) bei RB Leipzig. Durch das späte Ausgleichstor sei es "ein bisschen komisch. Ich fühle mich ganz als Meister, aber trotzdem sind wir es halt noch nicht".

Die 34. deutsche Meisterschaft der Bayern - die 13. in Müllers beeindruckender Karriere - ist aber so gut wie sicher. Das Team von Trainer Vincent Kompany kann schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) auf der Couch den Titel feiern, falls Verfolger Bayer Leverkusen beim SC Freiburg nicht gewinnt. Die Meisterparty könnte es für die Bayern spätestens am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach geben. Es wird Müller letztes Heimspiel.

Müller: Keiner muss sich Sorgen um mich machen

"Das mit dem Abschied zu Hause wird noch viel Aufwand. Das ist bisschen mehr als Fußballspielen. Wir wollen Meister werden, ganz offiziell. Alles andere, was kommt, genieße ich so oder so", sagte der 35-Jährige, dessen auslaufender Vertrag nach der Saison nicht verlängert wird.

Es werde ein "bisschen besonderer für die Leute, weil die werden mich weniger sehen. Ich selbst sehe mich ja jeden Tag". Es sei "auch nicht so dramatisch, es muss sich keiner Sorgen machen um mich".

In Leipzig hatten die Bayern sich nach einem 0:2-Rückstand zurückgekämpft, in der Nachspielzeit aber doch noch das 3:3 kassiert. Mit einem Sieg wäre die Meisterschaft schon perfekt gewesen.

"Trotzdem ist sehr viel Freude da", sagte Müller: "Das Team hat gezeigt, was im Klub steckt. Der Klub kann stolz sein, dass er diese Jungs da hat." Er gehe "auf jeden Fall" davon aus, dass der Titel nach München kommt.