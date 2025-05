Köln-Star kündigt Karriereende an

IMAGO/Herbert Bucco

Mark Uth beendet im Sommer seine Karriere

Der verletzungsgeplagte Offensivspieler Mark Uth beendet nach der Saison seine aktive Fußball-Karriere. Das gab der 1. FC Köln am Sonntag bekannt.

"Gerade die Truppe hier am Geißbockheim hat mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Beim FC begann mit zwölf Jahren mein Weg, und nach einer Zeit im Profi-Fußball, auf die ich richtig stolz bin, bin ich glücklich, dass er hier endet", wird der 33-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Uth, der 2018 unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw ein Länderspiel bestritt, wird nach dem letzten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 18. Mai offiziell verabschiedet.

"Bis dahin habe ich noch ein Ziel: Dass wir nach den letzten zwei Spielen zurück in der Bundesliga sind", sagte Uth, der beim FC ausgebildet wurde.

Der ehemalige Profi von Schalke 04 wird seit Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In dieser Saison kam er in zehn Einsätzen auf lediglich 112 Minuten Spielzeit in der 2. Bundesliga.

1. FC Köln noch mitten im Aufstiegskampf

Auch in der Abstiegssaison im Vorjahr war der Linksfuß lediglich elfmal in der Bundesliga aufgelaufen. Insgesamt blickt Uth auf mehr als 300 Profi-Spiele zurück.

"Mark ist ein kölsche Jung und kann auf eine tolle Karriere zurückblicken. Daran ändert auch nichts, dass er in den letzten drei Jahren stark durch Verletzungen beeinträchtigt wurde. Gerade auch in dieser für ihn persönlich schwierigen Phase hat sich Mark immer für den FC und das große Ganze eingebracht. Seine Identifikation mit dem FC und unserer Mannschaft ist riesig", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Das Ziel sei, "auch für Mark in den letzten zwei Spielen unser Bestes" zu geben, "um den Aufstieg zu realisieren und ihm einen gebührenden Karriereausklang zu bereiten".

Der FC steht zwei Spieltage vor dem Saisonende auf dem zweiten Tabellenplatz. Am Samstag war das Team nicht über ein 1:1 gegen Absteiger Jahn Regensburg hinausgekommen. Das vorletzte Saisonspiel bestreitet der FC am Freitag (18:30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg.