Holstein Kiel holt Big Points im Abstiegskampf

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Holstein Kiel fuhr in Augsburg einen ganz wichtigen Dreier ein

Holstein Kiel hat erstmals in der Fußball-Bundesliga zwei Partien in Folge gewonnen und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Die effizienten Kieler bezwangen am 32. Spieltag den FC Augsburg deutlich 3:1 (2:0) und liegen nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz, den der 1.FC Heidenheim belegt.

Kiels Top-Torjäger Shuto Machino sorgte für die Führung (25./Foulelfmeter) gegen die harmlosen Augsburger, die eigentlich Wiedergutmachung für die Hinspiel-Pleite (1:5) betreiben wollten. Doppelpacker Alexander Bernhardsson erhöhte (40./51.) für den defensiv stabilen Aufsteiger vor 28.860 Zuschauern.

Für den FCA, der durch Steve Mounié (90.) noch späte Ergebniskosmetik betrieb, ist somit klar, dass die Saison im Niemandsland der Tabelle enden wird. Denn eine Qualifikation für den Europapokal ist rechnerisch nicht mehr möglich.

Die Kieler hatten sich unter der Woche unkonventionell mit einem Paddel-Trip auf das Spiel vorbereitet, für das Verteidiger Timo Becker eine "umkämpfte Schlacht" vorhergesagt hatte. Die wurde es von Beginn an, da die Kieler dem FCA den Ball überließen. Die schlechteste Abwehr der Liga hielt eine Woche nach dem 4:3 gegen Borussia Mönchengladbach aber dicht. Auch, weil Samuel Essende (6.) und Mert Kömür (19.) die ersten FCA-Chancen vergaben.

Auf der Gegenseite stand Augsburgs Verteidiger Chrislain Matsima im Mittelpunkt: Erst rettete er spektakulär gegen Armin Gigovic (19.), verursachte aber dann durch ein Foul an Bernhardsson einen Elfmeter. Die umstrittene Entscheidung blieb nach VAR-Check bestehen und Machino verwandelte trotz lautstarker Pfiffe der FCA-Fans sicher.

Bitter: Machino musste kurz darauf verletzt raus (39.), doch die auf Konter lauernden Kieler zeigten sich unbeeindruckt. Steven Skrzybski setzte mit einem Traumpass Bernhardsson ein, der FCA-Keeper Finn Dahmen im zweiten Versuch per Kopf überwand.

Augsburg fehlen die Mittel

Den Gastgebern von Trainer Jess Thorup, der sich von seinem Team unbedingt eine "Revanche" gewünscht hatte, fehlten die spielerischen Mittel. Einzig nach Ecken wurde es gefährlich, doch Keeper Thomas Dähne entschärfte einen Kopfball von Cédric Zesiger (43.) spektakulär.

Die Kieler blieben weiter ihrer Konter-Taktik treu: Kurz nach dem Seitenwechsel war es wieder Skrzybski, der Bernhardsson in Szene setzte - und der Schwede schockte die Augsburger erneut. Die KSV-Defensive um den starken Dähne mussten danach noch bei einem Pfostentreffer von Alexis Claude-Maurice (64.) bangen, blieb aber konzentriert bis zum Abpfiff.