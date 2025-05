Anyomi überragt: Frankfurt bleibt an Wolfsburg dran

Imago/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan-Niclas Gro

Anyomi behauptet den Ball

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation nachgelegt und bleiben dem VfL Wolfsburg auf den Fersen.

Am vorletzten Bundesliga-Spieltag gewann die Eintracht mit 3:1 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim und sicherte damit mindestens Rang drei. Der Rückstand auf die Wölfinnen auf Platz zwei beträgt weiter einen Zähler.

Nationalspielerin Nicole Anyomi avancierte vor rund 4700 Zuschauern mit einem Doppelpack (54./57.) zur Matchwinnerin.

Nach der Gelb-Roten Karte für Lisanne Gräwe (63.) und dem Anschluss der TSG durch Selina Cerci (71.) musste die SGE kurzzeitig noch einmal zittern, doch Tanja Pawollek sorgte in Unterzahl mit einem Traumtor auf Vorarbeit von Anyomi (74.) für die Vorentscheidung.

Wolfsburg hatte am Samstag mit einem 4:0 bei Absteiger Turbine Potsdam vorgelegt. Frankfurt muss am letzten Spieltag am nächsten Sonntag auswärts bei RB Leipzig ran, der VfL ist parallel gegen Bayer Leverkusen gefordert. Die Rheinländerinnen sind Vierte, können die SGE nach diesem Wochenende aber nicht mehr von Platz drei, der für die Champions-League-Qualifikation berechtigt, verdrängen.