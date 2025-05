Meisterblues bei Liverpool - Schade düpiert ManUnited

AFP/SID/HENRY NICHOLLS

Van Dijk und Quansah unterläuft ein kurioses Eigentor

Der englische Fußball-Meister FC Liverpool hat Spiel eins nach dem vorzeitigen Titelgewinn in der Premier League verloren.

Beim FC Chelsea an der Stamford Bridge unterlag die Mannschaft von Teammanager Arne Slot verdient mit 1:3 (0:1). Die Londoner festigten durch den Sieg Rang fünf und sammelten wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation.

Enzo Fernández brachte Chelsea früh in Führung (3.), außerdem unterlief Liverpools Rechtsverteidiger Jarell Quansah ein Eigentor - angeschossen von Mitspieler Virgil van Dijk (56.).

Cole Palmer traf in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zur Entscheidung (90.+6). Moisés Caicedo traf zudem die Latte (32.), Palmer den Pfosten (81.). Van Dijk besorgte per Kopf den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (85.), ansonsten strahlten die Reds eine Woche nach dem Gewinn der 20. Meisterschaft wenig Torgefahr aus.

Einen glänzenden Nachmittag erwischte zuvor Kevin Schade. Der viermalige deutsche Nationalspieler erzielte beim wilden 4:3 (2:1) seines FC Brentford gegen Manchester United einen Doppelpack, traf mit seinen Saisontoren neun und zehn zum 2:1 (33.) und 3:1 (70.). United steht vier Spieltage vor Schluss nur auf Rang 15, kann am Donnerstag nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Athletic Bilbao jedoch ins Finale der Europa League einziehen.

Bayern-Leihgabe Mathys Tel bereitete beim 1:1 (1:1) zwischen West Ham United und Tottenham Hotspur das Führungstor der Gäste durch Wilson Odobert vor (15.). Das vierte Sonntagsspiel zwischen Brighton & Hove Albion und Newcastle United endete ebenfalls 1:1 (1:0), Brightons Teammanager Fabian Hürzeler brachte dabei U21-Nationalspieler Brajan Gruda erst in der Nachspielzeit.