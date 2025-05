Beckenbauer-Platz in München eingeweiht

Tim Geisemann/SID/SID

Neues Straßenschild am Beckenbauer-Platz

Die Allianz Arena steht jetzt auch offiziell am Franz-Beckenbauer-Platz 5. Am Montagnachmittag wurde die neue Adresse der Heimstätte des FC Bayern von Heidi Beckenbauer, der Witwe der am 7. Januar 2024 verstorbenen Klub-Ikone, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer und Oberbürgermeister Dieter Reiter feierlich enthüllt.

Die frühere Werner-Heisenberg-Allee 25 war zum 1. Mai nach Beckenbauer benannt worden. OB Reiter (SPD) sprach von der "höchsten Ehre, die die Stadt München posthum vergeben kann". Die Fußball-Legende sei "einer der größten Sportler", den München "jemals hervorgebracht hat".

Der offiziellen Einweihung wohnte neben Heidi Beckenbauer und Beckenbauers Kindern einige Prominenz des deutschen Rekordmeisters bei. Unter anderem gaben sich auch Klub-Patron Uli Hoeneß, Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund oder die früheren Kapitäne Lothar Matthäus, Paul Breitner und Klaus Augenthaler die Ehre.

Das erste Heimspiel am Beckenbauer-Platz am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach wird gleich ein besonderes: Nach der Begegnung werden die Bayern für ihre 34. deutsche Meisterschaft mit der Schale geehrt.

Der Klub selbst hatte Beckenbauer schon vor längerer Zeit mit einem überdimensionalen Trikot mit der Nummer 5 unter dem Arena-Dach geehrt. Zudem wird die Rückennummer 5 nicht mehr vergeben.