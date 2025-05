St. Pauli verkündet Saison-Aus für Saad

IMAGO / Oliver Ruhnke/SID/IMAGO/Oliver Ruhnke

Elias Saad verletzte sich beim Aufwärmen

Vorzeitiges Saison-Aus für Elias Saad: Der Angreifer steht dem Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfs nicht zur Verfügung. Saad hat eine "strukturelle Muskelverletzung" im rechten Oberschenkel erlitten, wie der Klub am Montag bekannt gab.

Der 25 Jahre alte Tunesier hatte sich vor der Ligapartie gegen den VfB Stuttgart am Samstag verletzt. In einer von gesundheitlichen Rückschlägen geprägten Saison gelangen dem Aufstiegshelden in 18 Einsätzen lediglich drei Saisontreffer.