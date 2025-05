Bericht: Mündliche Einigung zwischen Real und Ancelotti

IMAGO/Jose Breton

Carlo Ancelotti soll sich mit Real mündlich nun geeinigt haben.

Carlo Ancelotti soll sich einem Bericht von "The Athletic" zufolge mit Real Madrid mündlich über die Modalitäten zu seinem vorzeitigen Aus geeinigt haben. Es werde erwartet, dass Ancelottis Abgang noch vor dem Ende der Saison in der spanischen Fußball-Liga offiziell bestätigt werde.

Wie das US-Sportportal weiter berichtete, könnte es schon nach dem Clásico an diesem Sonntag beim Tabellenführer FC Barcelona so weit sein. Die Partie bei den Katalanen könnten vorentscheidend im Kampf um den Titel in der Primera División sein. Barça führt mit vier Punkten in der Tabelle vor Titelverteidiger Real. Danach stehen noch drei weitere Spieltage an.

Dauerhafte Spekulationen um Ancelottis Zukunft

Als heißester Nachfolge-Kandidat wird Ex-Real-Profi Xabi Alonso gehandelt, dessen Vertrag als Chefcoach bei Bayer 04 Leverkusen noch ein Jahr gilt. Hauptverhandlungspunkt zwischen Ancelotti und den Vereinsverantwortlichen der Königlichen soll die Abfindung sein, die der 65-jährige Italiener fordert, weil er vor dem Ende des Vertrages Real verlassen soll. Sein Arbeitspapier ist wie das von Alonso bis Ende Juni nächsten Jahres gültig.

Um den Weggang von Ancelotti in diesem Sommer gibt es seit Wochen Spekulationen. Er soll sich laut Medien mit dem brasilianischen Verband schon mündlich geeinigt haben, die dauerhaft kriselnde Nationalmannschaft zu übernehmen und bei der WM im kommenden Jahr zu betreuen. Dabei soll der neue Coach des Rekordweltmeisters schon Anfang Juni die Mannschaft bei den beiden anstehenden WM-Qualifikationsspielen betreuen.

Real droht titellose Saison

Ancelotti selbst hatte zuletzt betont, dass er vor dem 25. Mai nicht über seine Zukunft sprechen werde - es ist der letzte Spieltag in Spanien. Nach einigen Erfolgen in seiner zweiten Amtszeit bei Real, darunter zwei Champions-League-Triumphen, läuft es in dieser Saison nur mäßig. Real schied in der europäischen Meisterklasse im Viertelfinale gegen den FC Arsenal aus und verlor im nationalen Pokalfinale sowie im Endspiel der Supercopa jeweils gegen den Erzrivalen aus Barcelona.