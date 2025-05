Freiburg bedient sich beim 1. FC Köln

IMAGO/Oliver Baumgart

Alena Bienz zieht es nach Freiburg

Die Schweizer Fußball-Nationalspielerin Alena Bienz wechselt innerhalb der Bundesliga vom 1. FC Köln zum SC Freiburg.

Die Verpflichtung der 22 Jahre alten Mittelfeldspielerin gab der Sport-Club am Dienstag bekannt, wie üblich ohne Angaben zur Vertragslaufzeit.

"Trotz ihres jungen Alters kann Alena schon auf über 50 Einsätze in Deutschland und 40 Pflichtspiele in der Schweiz zurückblicken", sagte Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick: "Wir sind davon überzeugt, dass sie eine wichtige Position in unserem Team einnehmen kann und unser Mittelfeld bereichern wird."

Im Sommer 2022 war Bienz vom FC Luzern nach Köln gewechselt. "Ich habe den SC stets als sehr bodenständig und gleichzeitig ambitioniert wahrgenommen", sagte die sechsmalige Nationalspielerin: "Genau das macht Freiburg für mich nun zum idealen Ort, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen."