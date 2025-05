Heidenheim-Keeper Müller dankt Ersthelfern

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Kevin Müller musste im Spiel gegen Bochum ärztlich versorgt werden

Torwart Kevin Müller vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat sich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus mit emotionalen Worten gemeldet.

"Ich möchte wirklich 'Danke' sagen an meine Ersthelfer Tim Siersleben und Dr. Udo Tiefenbach und an alle meine Mannschafts- und Teamkollegen", schrieb er in den Sozialen Netzwerken. Dazu postete Müller ein Foto, auf dem er mit einem Pflaster auf der Stirn beide Daumen nach oben zeigt.

Im Abstiegsgipfel gegen den VfL Bochum (0:0) war Müller vergangenen Freitag nach einem Zusammenprall mit Bochums Ibrahima Sissoko mit einer Kopfverletzung benommen liegen geblieben und nach langer Behandlung mit einer Trage vom Platz transportiert worden.

Die Untersuchungen im Krankenhaus ergaben eine Gehirnerschütterung, am Montag wurde er aus der Klinik entlassen.

Auch bei "den Mädels und Jungs vom VfL Bochum" bedankte sich Müller für die Nachrichten der Unterstützung: "Ich weiß, unsere beiden Mannschaften stecken in sportlich schwierigen Situationen, umso schöner, dass es einen Moment gab (wenn auch leider nicht im Positiven), der alle vereint hat."

Bochums Stürmer Philipp Hofmann, der während des Spiels einen Rippenbruch samt Lungenkollaps erlitten und sich damit eine durchaus lebensbedrohliche Verletzung zugezogen hatte, wünschte Müller zudem eine "schnelle Genesung und dass er schnell mit seiner Frau zu den Kids zurück nach Hause kann".

Mit Müllers eigener Gesundheit gehe es "auf jeden Fall in die richtige Richtung" und er erhoffe sich eine baldige Rückkehr auf den Platz.