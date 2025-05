HSV fehlt Abwehr-Stammkraft im Saisonendspurt

IMAGO/Jan Huebner

Für Dennis Hadzikadunic ist die Saison beendet

Trainer Merlin Polzin (34) vom Hamburger SV muss für den Showdown um den Aufstieg in die Bundesliga seine Abwehr umbauen - Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic fällt für den Rest der Saison aus.

Der 26-Jährige hat sich zuletzt beim 4:0 bei Darmstadt 98 einen Teilriss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk sowie einen Teilriss des Innenbandes am rechten Knie zugezogen. Das gab der Tabellenführer der 2. Liga am Dienstag bekannt.

Neben Hadzikadunic fehlt gegen den SSV Ulm am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) auch Sebastian Schonlau, der Kapitän ist wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Mit einem Sieg gegen Ulm könnte der HSV die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen, das letzte Saisonspiel steigt eine Woche später bei der SpVgg Greuther Fürth.

Hadzikadunic, vom FK Rostow aus Russland ausgeliehen, war in dieser Saison Stammspieler beim HSV. Der Bosnier absolvierte 25 Ligaspiele. Sein Vertrag in Hamburg läuft aus.