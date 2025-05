1. FC Nürnberg verkündet Emreli-Entscheidung

FIRO/SID

Mahir Emreli erzielte bislang sieben Saisontore für den Club

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg und sein Mittelstürmer Mahir Emreli gehen künftig getrennte Wege. Wie die Franken am Dienstag bekannt gaben, wird der am Saisonende auslaufende Vertrag des 27-Jährigen nicht verlängert. Darauf hätten sich "beide Seiten geeinigt", hieß es in der Mitteilung des Klubs.

Der Aserbaidschaner Emreli war zu Saisonbeginn vom kroatischen Klub Dinamo Zagreb nach Nürnberg gekommen. In 22 Einsätzen in der Liga erzielte er sieben Treffer, er ist damit der zweitbeste Torschütze des Teams.

"Uns ist es wichtig, möglichst schnell eine Entscheidung bei Spielern mit auslaufenden Verträgen erzielen zu können, um für alle Seiten Klarheit zu schaffen", sagte Joti Chatzialexiou, Nürnbergs Vorstand Sport.