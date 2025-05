Gündogan will Co von Guardiola werden

Alfie Cosgrove, dpa

Ilkay Gündogan fände einen Job als Assistent von Pep Guardiola reizvoll

Ex-Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan würde eine Trainerkarriere gerne als Assistent von Pep Guardiola beginnen - allerdings erst in einigen Jahren.

"Ehrlich gesagt, will ich noch mehrere Jahre Fußball spielen: Weil ich mich absolut bereit dafür fühle, sehr fit bin, auf meinen Körper achte. Ich spüre, dass mir Fußball extrem viel Spaß macht: nicht nur ein weiteres Jahr, sondern mindestens zwei Jahre, vielleicht sogar drei oder vier Jahre", sagte der Profi von Manchester City der "Sport Bild".

"Ich denke schon an das, was danach kommt. Vor diesen Gedanken habe ich aber keine Angst, eher eine gewisse Vorfreude. Aber noch macht mein Körper mit", berichtete der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Gefragt habe er Guardiola noch nicht, "aber etwas Besseres als einen Einstieg als Assistent von Pep gibt es wahrscheinlich nicht: Das haben die Beispiele in den letzten Jahren gezeigt, das kann den Weg für eine Trainerkarriere ebnen", sagte Gündogan. "Co-Trainer von Pep zu sein, wäre extrem reizvoll für mich."

Manchester City: Gündogan spricht über Abschied aus Barcelona

Gündogans Vertrag bei Manchester City verlängerte sich zuletzt automatisch bis 2026. Er spielt nach einem Jahr in Barcelona wieder für den Club aus der Premier League.

Nach der Saison in Spanien sei es so gewesen, "dass ich das Gefühl hatte, es ist besser zu gehen – auch beim Verein habe ich gespürt, dass sie trotz meiner, wie ich fand, sehr ordentlichen Saison vor allem aus finanziellen Gründen dafür sind. Und ich bin jemand, der dann so einen Vertrag auch nicht einfach aussitzt, um irgendwem Probleme zu bereiten", sagte Gündogan.

Er habe nach dem Trainerwechsel zu Ex-Bundestrainer Hansi Flick zwar noch mal mit einem intensiveren Austausch gerechnet, "aber das war eigentlich gar nicht mehr der Fall, da der Verein offenbar andere Pläne hatte", sagte Gündogan.

Seine Entscheidung, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, bereue er nicht: "Ich bin immer noch Fußballer, spiele auf Top-Niveau. Daher vermisse ich es an manchen Tagen schon, auch weil man für die großen Turniere spielt. Am Ende war es aber eine Entscheidung für die Familie", sagte der 34-Jährige.