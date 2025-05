ManUnited und Tottenham machen englisches EL-Finale perfekt

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Manchester United setzte sich gegen Athletic durch

Manchester United und Tottenham Hotspur haben das englische Finale in der Europa League perfekt gemacht.

Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel bei Athletic Bilbao setzten sich die Red Devils auch im Rückspiel mit 4:1 (0:1) gegen die Spanier durch. Tottenham gewann 2:0 (0:0) beim norwegischen Überraschungsteam FC Bodö/Glimt, das erste Aufeinandertreffen hatten die Londoner mit 3:1 für sich entschieden.

Das Endspiel findet am 21. Mai (21 Uhr/RTL) in Bilbao statt, der Sieger des Duells erhält einen Startplatz in der Champions League. Für Manchester und Tottenham ist es die große Chance, eine bislang jeweils vollkommen verkorkste Saison halbwegs zu retten. In der Premier League liegen die Klubs derzeit nur auf den Plätzen 15 und 16.

In Manchester kontrollierten die Gastgeber zunächst das Spielgeschehen - bis sich Verteidiger Harry Maguire einen schlimmen Fehlpass leistete. Wenige Sekunden später traf Mikel Jauregizar zur Führung für die Gäste (31.). Im zweiten Durchgang drehten dann aber Mason Mount (72., 90.+1), Casemiro (79.) und Rasmus Höjlund (85.) das Spiel und sorgten dafür, dass Bilbao endgültig den Traum vom Endspiel im eigenen Stadion begraben musste.

Vor den Augen von Kronprinzessin Mette-Marit und Prinz Sverre Magnus drängte Bodö, das als erster norwegischer Verein überhaupt in einem europäischen Halbfinale stand, auf den Führungstreffer. Dieser fiel aber nicht. Stattdessen brachte auf der Gegenseite Tottenham-Stürmer Dominic Solanke (63.) die Gäste in Führung. Kurz darauf sorgte Pedro Porro (69.) für die Entscheidung.

Ein rein englisches Finale hatte es in der Europa League oder im Vorgängerwettbewerb UEFA-Pokal bislang nur 1972 (Tottenham - Wolverhampton) und 2019 (Chelsea - Arsenal) gegeben. Für United ist es das erste Europa-League-Endspiel seit 2021, die Spurs hatten zuletzt 2019 im Finale der Champions League gestanden.