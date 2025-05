U23-Nationalspielerin Nachtigall wechselt nach Freiburg

SC FREIBURG/SC FREIBURG

Sophie Nachtigall verstärk den SC Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat die U23-Nationalspielerin Sophie Nachtigall verpflichtet. Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselt zur kommenden Saison vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt in den Breisgau, wie üblich machte Freiburg keine Angaben zur Vertragslaufzeit.

"Wir haben Sophie schon länger im Blick und sind sehr glücklich, dass wir nun die Chance haben, gemeinsam mit ihr an ihrer spannenden Entwicklung weiterzuarbeiten", sagte Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick über die "sehr talentierte Mittelfeldspielerin, die viele Positionen einnehmen" könne.

Die gebürtige Hamburgerin Nachtigall fühlt sich nach drei Jahren in Frankfurt bereit für den "nächsten Schritt" in ihrer Karriere: "Ich möchte mich auf höchstem Niveau weiterentwickeln und in der Bundesliga ankommen."