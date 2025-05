Ilzer will Abstiegskampf in Hoffenheim beenden

IMAGO/RHR-FOTO

Christian Ilzer steht in Hoffenheim in der Kritik

Trainer Christian Ilzer vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will den Abstiegskampf der Kraichgauer am Freitag nicht einfach nur mit dem nötigen Resultat beenden.

"Wir brauchen einen aktiveren Ansatz", sagte der Österreicher vor der Partie am vorletzten Spieltag beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr/DAZN): "Wir können noch einen Platz in der Tabelle gut machen. Dafür müssen wir etwas leisten. Wir wollen den Deckel draufmachen."

Der Viertletzte hat fünf Punkte und neun Tore Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsplatz. Der Zweitletzte Holstein Kiel liegt sechs Punkte und neun Tore hinter der TSG. Nach überstandener Gehirnerschütterung kann Ilzer wahrscheinlich wieder auf Nationaltorwart Oliver Baumann zurückgreifen: "Bei Olli sieht es ganz gut aus."

Die Wolfsburger hatten am Sonntag auf die anhaltende Negativserie reagiert und Trainer Ralph Hasenhüttl entlassen. In den zwei verbleibenden Saisonspielen steht U19-Coach Daniel Bauer an der Seitenlinie. Der VfL ist seit acht Spielen ohne Sieg. Das ambitionierte Team wird die Saison im Niemandsland der Tabelle beenden.