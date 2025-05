Medien: Spektakulärer Alonso-Wechsel perfekt

IMAGO/Bahho Kara

Verlässt Xabi Alonso Bayer Leverkusen?

Der Wechsel von Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso zu Real Madrid ist laut Medienberichten perfekt.

Der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge wird der 43-Jährige bei den Königlichen Nachfolger von Carlo Ancelotti und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Über einen Abgang von Xabi Alonso zu seinem Ex-Klub wird seit Monaten spekuliert. Laut "Marca" wird für Alonso eine Ablöse fällig, sein Vertrag im Rheinland läuft eigentlich noch bis 2026.

"Sky" berichtet ebenfalls über den mutmaßlichen Trainer-Wechsel. Die Bosse des Fußball-Bundesligisten sollen darüber bereits informiert worden sein, so der TV-Sender. Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de hat sich der Spanier auch schon von den Spielern verabschiedet.

Bayer Leverkusen äußerte sich auf Anfrage nicht zu der Personalie, um 14 Uhr findet in der BayArena die PK vor dem Spiel gegen den BVB am Sonntag statt.

Xabi Alonso führt Bayer Leverkusen zum Double

Alonso hatte die Rheinländer im Oktober 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und in zweieinhalb Jahren zu einem Topklub in Europa geformt. Der Baske führte Bayer im Vorjahr zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte und zum DFB-Pokal-Sieg. In dieser Spielzeit blieben die ambitionierten Leverkusener ohne Titel, qualifizierten sich als Tabellenzweiter der Bundesliga aber erneut für die Champions League.

Klubboss Fernando Carro und Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes hatten in den vergangenen Wochen eine zügige Zukunftsentscheidung von Alonso gefordert, um "Klarheit" für die kommende Spielzeit zu haben.

Alonso hatte ein Treuebekenntnis zu Bayer trotz Vertrages bis 2026 vermieden und war den Fragen zu einem möglichen Abschied immer wieder ausgewichen. Am Sonntag (15.30 Uhr) steht gegen Borussia Dortmund sein wohl letztes Heimspiel an.

Ancelotti wird mit einem Engagement als Nationaltrainer Brasiliens in Verbindung gebracht.