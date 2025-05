So steigen Dresden und Bielefeld am Wochenende auf

IMAGO/osnapix / Michael Titgemeyer

Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg

Am vorletzten Spieltag der 3. Liga spitzt sich der Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zu.

Sowohl Dynamo Dresden als auch Arminia Bielefeld haben die Chance, an diesem Wochenende den Aufstieg zu feiern. Einzig der 1. FC Saarbrücken könnte ihnen dabei noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Dresden spielt am Samstag (14:00 Uhr) bei Waldhof Mannheim. Mit einem Sieg wäre Dynamo sicher aufgestiegen. Auch ein Unentschieden könnte reichen – vorausgesetzt, Saarbrücken verliert oder spielt ebenfalls nur remis.

Selbst wenn Dresden nur einen Punkt holt und Saarbrücken im Parallelspiel gegen Alemannia Aachen gewinnt, wären die Sachsen theoretisch aufgestiegen. Zwar könnten beide Teams am letzten Spieltag noch punktgleich enden, doch Dresdens deutlich bessere Tordifferenz (16 Tore Vorsprung) spricht klar für die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm.

In diesem Szenario wäre Dynamo zwar kaum noch einzuholen - eine vorzeitige Aufstiegsfeier bliebe jedoch aus. Stamm bleibt daher zurückhaltend: "Mit dem Fall habe ich mich noch nicht beschäftigt, das kann ich erst nach dem Spiel beantworten. Vielleicht bin ich dann schlauer", sagte er.

Und er fügte hinzu: "Es geht um eine gewisse Portion Demut. Auch das hat uns das Spiel in Bielefeld gelehrt: Man kann erst feiern, wenn alles wirklich entschieden ist. Unsere Mannschaft kann das gut einschätzen." Die große Feier würde also wohl erst beim letzten Saisonspiel gegen die SpVgg Unterhaching steigen.

Sollte Dynamo die verbleibenden beiden Saisonspiele verlieren und Saarbrücken und Bielefeld beide gewinnen, müsste Dresden den Umweg über die Relegation gehen.

Auch DFB-Pokal-Finalist Bielefeld kann den Aufstieg perfekt machen. Mit einem Sieg in Unterhaching am Sonntag (13:30 Uhr) wäre der Aufstieg sicher - und am letzten Spieltag könnte die Arminia sogar noch Meister werden. Sollte Bielefeld allerdings nur unentschieden spielen oder verlieren, könnte Saarbrücken am letzten Spieltag noch vorbeiziehen. In diesem Fall müsste die Arminia in die Relegation.