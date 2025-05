BVB II verliert Abstiegskracher

IMAGO/Fotostand / Schäfer

Der BVB II befindet sich im freien Fall

Auch Mike Tullberg hat den freien Fall der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga nicht stoppen können.

Der Trainer, der im Laufe der Saison erfolgreich bei den Profis ausgeholfen hatte, verlor bei seinem Einstand mit der BVB-Reserve 0:1 (0:0) gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Nach der vierten Niederlage in Serie rutschte der BVB auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Dominik Nothnagel (84.) schoss die Stuttgarter kurz vor Schluss zum Sieg - und damit am BVB vorbei auf den 15. Platz. Dortmund muss am letzten Spieltag am kommenden Wochenende zum 1. FC Saarbrücken, der noch um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga kämpft.

Tullberg hatte zu Wochenbeginn die Mannschaft übernommen, nachdem Trainer Jan Zimmermann freigestellt worden war. Ursprünglich hätte der Däne erst nach der laufenden Saison im Sommer von der U19 zur zweiten Mannschaft aufrücken sollen.