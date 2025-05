St. Pölten in 2. Liga vorerst Dritter - Horn vor Abstieg

APA/THEMENBILD

Die 2. Liga geht ins Saisonfinish

Der SKN St. Pölten hat sich in der 2. Liga vorerst auf den dritten Platz gesetzt. Die Niederösterreicher siegten am Freitag daheim gegen Schwarz-Weiß Bregenz mit 3:1 und ließen die Vienna hinter sich, die bei Austria Lustenau nicht über ein 0:0 hinaus kam. Der FAC und der vor dem Abstieg stehende SV Horn trennten sich mit einem 1:1. Der FC Liefering gewann bei Rapid II mit 4:1.

Den Bregenzern gehörten in St. Pölten die Anfangsminuten, die Vorarlberger konnten daraus aber kein Kapital schlagen. So kam der SKN auf und schlug durch Claudy M'Buyi (25., 39.) im Doppelpack zu. Der Franzose verwertete eine Amoah-Flanke per Kopf und war eine knappe Viertelstunde später aus kurzer Distanz wieder per Kopf zur Stelle. M'Buyi traf im siebenten Spiel in Folge. 17 Saisontore hat der 25-Jährige zu Buche stehen. Eine Unachtsamkeit von SKN-Torhüter Tom Hülsmann ermöglichte Bregenz den Anschlusstreffer durch Burak Ergin (79.), Elijah Just (84.) schloss aber eine Einzelaktion fünf Minuten später zum 3:1 ab.

Liefering-Goalie wurde ausgeschlossen

In einem munteren Schlagabtausch zwischen Rapid II und Liefering brachte Tim Paumgartner (23.) die Salzburger Nachwuchsabteilung voran. Dem schon davor mehrmals am Torerfolg gescheiterten Jovan Zivkovic (42.) glückte kurz vor der Pause der Ausgleich, seine auf Furkan Dursun gedachte Hereingabe fand den Weg ins Netz. Jannik Schuster (55.) nach einem Eckball und Paumgartner (62.) mit seinem zweiten Streich brachten effiziente Lieferinger nach Seitenwechsel dennoch auf die Siegerstraße. Auch der Ausschluss von Lieferings Keeper Christian Zawieschitzky (74.), der außerhalb des Strafraums Ismail Seydi abräumte, brachte Rapid nicht ins Spiel retour. Aboubacar Camara (86.) traf noch zum vierten Mal für die Gäste.

Horn durfte in Wien-Floridsdorf auf einen vollen Erfolg hoffen, nachdem Raymond Owusu (23.) die Gäste vorangebracht hatte. Dem FAC fiel wenig ein, er belohnte sich aber für die Leistungssteigerung nach der Pause mit dem Ausgleich durch Mirnes Becirovic (55.). Die Horner warfen spätestens nach Gelb-Rot für FAC-Akteur Efekan Karayazi (84.) noch einmal alles nach vorne, blieben aber erfolglos. Die Waldviertler müssen darauf hoffen, zumindest noch 14. zu werden. Steigen nur zwei Teams aus den Regionalligen auf, wäre Horn damit gerettet.

