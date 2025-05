Chaotische Szenen bei Dresdens Aufstieg in Mannheim

IMAGO/Grant Hubbs

Dynamo Dresden verlor in Mannheim und ist dennoch aufgestiegen

Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld kehren dank Schützenhilfe vorzeitig in die 2. Fußball-Bundesliga zurück.

Die Spieler von Dynamo Dresden streiften sich ihre schwarz-gelben Aufstiegs-Shirts über und starteten in der Kabine ihre große Party, Arminia Bielefeld feierte hoch über den Wolken: Die beiden Traditionsvereine haben auf höchst unterschiedliche Art und Weise ihre Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga erlebt. Doch dank Schützenhilfe waren der achtmalige DDR-Meister und der Pokalfinalist um 16.02 Uhr am Ziel ihrer Träume.

Der Dresdner Jubel wurde auch durch die 0:1 (0:0)-Niederlage bei Waldhof Mannheim nicht getrübt. "Das ist pure Freude. Man spürt, was der Verein der Stadt bedeutet und umgekehrt", sagte Trainer Thomas Stamm bei "MagentaSport": "Wir freuen uns, dass wir den Schritt gehen konnten. Jetzt dürfen wir ein, zwei Tage feiern."

Der Aufstieg wurde aber von unschönen Bildern begleitet. Beide Fanlager drohten kurz vor Spielschluss auf den Platz zu stürmen. Schiedsrichter Lukas Benen (Nordhorn) unterbrach die Begegnung für rund zehn Minuten, nach dem Spiel sorgte ein massives Polizeiaufgebot für Ordnung. Die Polizisten ritten teils mit Pferden auf den Platz, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

Die Dynamo-Spieler zogen sich erst einmal in die Kabine zurück und kamen erst wieder raus, als sich die Lage beruhigt hatte.

DFL gratuliert Dynamo Dresden

Glückwünsche kamen auch von der Deutschen Fußball Liga (DFL). "Nach drei Spielzeiten in der 3. Liga hat ein langjähriges Mitglied des Ligaverbands die ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga mit einer starken Saison geschafft. Dazu gratulieren wir dem Team, dem gesamten Klub und seinen Fans sehr herzlich", ließen sich die Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel in einer Mitteilung zitieren.

Groß war der Jubel auch bei Bielefeld. Trainer Mitch Kniat und seine Spieler erfuhren auf dem Flug von Paderborn nach München zum Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching von ihrem Glück. Dank der Niederlagen von Hansa Rostock (1:3 gegen Cottbus) und dem 1. FC Saarbrücken (2:4 bei Alemannia Aachen) durfte die Arminia schon vor der Partie am Sonntag beim Absteiger feiern. "Wieder wiedergekommen. Aufsteiger!!!!", schrieben die Ostwestfalen bei BlueSky zu der Optik eines Plakats des Films "Zurück in die Zukunft".

"Nicht nur im DFB-Pokal, sondern auch in der Liga hat Arminia Bielefeld eine herausragende Saison gespielt. Dies wird nun mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga belohnt. Wir gratulieren dem gesamten Klub und seinen Fans sehr herzlich und sagen: Willkommen zurück", hieß es in der DFL-Mitteilung.

Bielefeld trifft im Pokalfinale am 24. Mai in Berlin auf den Bundesligisten VfB Stuttgart.