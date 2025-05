Aufstieg verschoben: Funkel nimmt's gelassen

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Friedhelm Funkel will mit dem 1. FC Köln in die Bundesliga aufsteigen

Friedhelm Funkel hatte die gesamte Mannschaft des 1. FC Köln im Geißbockheim versammelt, um die Zweitliga-Konferenz zu schauen, teilweise brachten die Spieler ihre Frauen und Kinder mit - aber die Aufstiegsparty muss zumindest verschoben werden.

"Uns ist das alles völlig egal. Wir können es am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern aus eigener Kraft schaffen", sagte der erfahrene Trainer am Samstagnachmittag bei "WDR 2".

Nach dem Kölner 2:1 beim 1. FC Nürnberg am Freitag und den Siegen der Verfolger SV Elversberg und SC Paderborn am Samstag können die Rheinländer weiterhin sowohl direkt aufsteigen als auch in die Relegation müssen als auch Vierter werden.

"Ich bin voller Energie", versprach der Aufstiegsexperte Funkel, der vom entlassenen Gerhard Struber übernommen hatte: "So ein Sieg ist natürlich stimulierend, die Mannschaft gibt mir ein gutes Gefühl. Ich bin überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen können."

Im Falle Paderborner und Elversberger Patzer wäre die Bundesliga-Rückkehr schon am Samstag perfekt gewesen: "Wir haben aber damit gerechnet, dass diese beiden Mannschaften gewinnen. Vor allem Elversberg ist sehr stabil.

Auch der Paderborner Sieg kam nicht unerwartet." Am 18. Mai gegen den 1. FC Kaiserslautern (15.30 Uhr/Sky) reicht für den direkten Aufstieg ein Punkt.