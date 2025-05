Jonathan Tah spricht über neuen Klub

IMAGO/Bahho Kara

Tah verlässt Bayer Leverkusen im Sommer

Bayer Leverkusens Nationalspieler Jonathan Tah will "zeitnah" über seine Zukunft informieren.

Er wolle sich zwar kein Datum setzen, sagte der 29-Jährige, der seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, gegenüber "Bild". "Fakt" sei aber, "dass es nicht in zwei Monaten sein wird. Es wird zeitnah eine Entscheidung von mir geben."

Tah wird mit dem FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht, auch der FC Bayern wird wie schon im Vorjahr immer wieder genannt.

"Wenn du irgendwo hingehst, wo du die Sprache vielleicht nicht kannst, fordert dich das noch einmal besonders", sagte Tah. "Deswegen reizt mich das Ausland auf jeden Fall. Auf die jüngsten Probleme des FC Barcelona bei der Registrierung von Spielern habe er "keinen Einfluss. Ich kann nur für mich meine Entscheidung treffen, und alles andere müssten andere Leute machen".

Vor seinem letzten Heimspiel in Leverkusen am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Dortmund erläuterte Tah noch einmal die Beweggründe für seinen Abschied.

"Es geht für mich darum, jetzt die persönliche Komfortzone zu verlassen, um noch mehr zu wachsen", sagte der Abwehrspieler: "Ich glaube einfach, dass ich noch mehr aus mir herausholen kann. Mit dem Talent, das ich bekommen habe, will ich der beste Spieler werden, der ich sein kann."

Nach zehn Jahren in Leverkusen fällt Tah der Abschied nicht leicht. Bayer sei sein "Zuhause – und ich werde es, wenn ich hier weg bin, nie vergessen. Egal, wo ich sein werde, egal, wie alt ich irgendwann bin", sagte Tah, nachdem er im Vorjahr mit dem Klub die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen hatte: "Wenn ich irgendwann im Sterbebett liege, werde ich trotzdem an Leverkusen und an die Zeit hier denken."