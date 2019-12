Barcelona legt vor: Real unter Siegesdruck

Dean Mouhtaropoulos, getty

Real Madrid will mit einem Sieg mit Barcelona gleichziehen

Nach dem 4:1 Heimsieg des FC Barcelona gegen CD Alavés steht Real Madrid unter Zugzwang und hat heute die Chance mit einem Kantersieg gegen Athletic Bilbao an Messi und Co. vorbeizuziehen und sich die Tabellenführung von La Liga unter den Nagel zu reißen.

Der FC Barcelona und Real Madrid haben nach dem 0:0 im "Clásico" am Mittwoch weiter alle Chancen, als Tabellenführer der spanischen Meisterschaft Weihnachten zu feiern. Die Katalanen stehen nach dem 4:1 Sieg gegen Alavés mit einem Fünf-Tore-Plus vor den Madrilenen, die heute auf Athletic Bilbao treffen. Real hat zwölf Mal in Folge nicht mehr verloren, aber jüngst zweimal nicht gewinnen können. Vor dem "Clásico" war man bei Valencia über ein 1:1 nicht hinausgekommen.

Real-Kapitän Sergio Ramos: "Schade, dass das Jahr zu Ende geht"

Die "Königlichen" sehen sich trotzdem voll auf Kurs. "Wir sind gut und müssen jetzt einfach weitermachen", sagte Real-Trainer Zinédine Zidane. Gegen Barça habe bei einer starken Leistung nur das Tor gefehlt. Das soll sich im Estadio Santiago Bernabéu gegen Bilbao ändern: "Wir werden versuchen, die drei Punkte zu holen", verlautete Kapitän Sergio Ramos. Laut ihm komme die kurze Weihnachtspause gar nicht so gelegen. "Wir sind in großartiger Form und auch körperlich in guter Verfassung. Schade, dass das Jahr zu Ende geht. Hoffentlich werden wir dieses Niveau auch nach den Feiertagen beibehalten", meinte der Innenverteidiger.

Gegen Athletic konnte nur eines der jüngsten vier Duelle gewonnen werden, wobei es gleich dreimal eine Punkteteilung gab. Die Athletic-Abwehr ist allgemein schwer zu knacken. Mit nur zwölf erhaltenen Gegentoren ist der Siebte gleichauf mit Real und hinter Atlético Madrid (10) die Nummer zwei der Liga. Barcelona hat schon 21 Gegentreffer erhalten, ist dafür aber vor Real (33) mit den geschossenen Toren (47) die unangefochtene Nummer eins.

apa/red