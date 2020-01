Aubameyangs Situation weckt Interesse in Italien

Shaun Brooks via www.imago-images.de

Ist gefragt: Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang tut beim FC Arsenal das, was er auch bei Borussia Dortmund am besten konnte: Tore schießen. 16 an der Zahl hat der ehemalige BVB-Stürmer bereits wettbewerbsübergreifend in dieser Saison erzielt und doch befinden sich die Gunners weit außerhalb der eigenen Ansprüche auf Platz zwölf der Premier League.

Kein Wunder also, dass zuletzt durchsickerte, dass der Gabuner an einen Abschied denkt. Da kommt es ihm sicherlich nicht ganz ungelegen, dass immer mehr Klubs in den Poker um seine Dienste einsteigen.

Nach Informationen der "Daily Mail" und des "Mirror" scheint Inter Mailand großes Interesse an einer Verpflichtung des 30-Jährigen zu haben. Die Nerazzurri beobachten laut dem Bericht intensiv die Situation von Aubameyang und hoffen, mit etwas Glück die Gunst der Stunde nutzen zu können.

Schließlich endet Aubas Vertrag im Sommer 2021 und die Gunners-Verantwortlichen müssen sich so langsam Gedanken machen, ob sie ihren Stürmer noch zu Geld machen wollen.

Der gabunische Nationalspieler hatte zuletzt Verhandlungen über eine Verlängerung seines Vertrages abgebrochen und soll sich aktiv nach einem neuen Verein umsehen mit dem er sofort Trophäen gewinnen. Zu einem Wintertransfer wird es laut übereinstimmenden Berichten in englischen Medien aber nicht kommen.

Neben Inter sollen auch Real Madrid, der FC Barcelona und weitere europäische Top-Klubs Interesse an Aubameyang haben.