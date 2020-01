Real Madrid vorübergehend Tabellenführer

AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Real Madrid setzt sich mit 3:0 gegen Getafe durch

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Primera Division übernommen. Die Königlichen gewannen das "kleine" Stadtduell beim FC Getafe mit 3:0 (1:0) und zogen damit um einen Punkt am bisherigen Spitzenreiter FC Barcelona vorbei. Die Katalanen können aber bereits am Abend im Stadtderby gegen Espanyol Barcelona kontern.

>> Spielbericht: Getafe CF gegen Real Madrid

🇫🇷💬 ¡Las palabras de @raphaelvarane tras la victoria del equipo y su gol en el Coliseum Alfonso Pérez!#RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/kKJ0IqJQB7 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 4. Januar 2020

Das Real-Team von Trainer Zinedine Zidane ist damit seit zehn Partien ungeschlagen und feierte nach drei Unentschieden in Serie wieder einen Erfolg. Getafe-Keeper David Soria (34.) faustete sich den Ball zur Pausenführung des 33-maligen Meisters selbst ins Netz, Raphael Varane (53.) und Luka Modric (90.+6) legten in der zweiten Halbzeit nach. Toni Kroos bereitete an seinem 30. Geburtstag den Kopfballtreffer von Varane per Freistoß vor, ehe er in der 71. Minute ausgewechselt wurde.

sid