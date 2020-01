Neo-Trainer Setién schwört seine Barça-Truppe ein

APA (AFP)

Quique Setien ist der neue Trainer von FC Barcelona

Beim gemeinsamen Abendessen mit dem neuen Trainer Quique Setién sucht der FC Barcelona den Weg aus dem Tief. Bei Real Madrid herrschen vor dem Schlager gegen den FC Sevilla Personalsorgen.

Vor dem ersten Spiel unter dem neuen Trainer Quique Setién setzt der FC Barcelona auf Zusammenhalt. Auf Einladung des Nachfolgers von Ernesto Valverde trafen sich die Stars des spanischen Meisters am Donnerstagabend zum gemeinsamen Abendessen und sprachen dabei wohl auch darüber, wie man rechtzeitig vor dem Heimmatch am Sonntag gegen Granada am schnellsten aus dem Tief finden könnte.

>> Liveticker: FC Barcelona gegen Granada CF

Die Katalanen haben von ihren jüngsten fünf Bewerbspartien nur eine gewonnen. Valverde wurde diese Bilanz - ebenso wie die nach dem Geschmack der Barça-Fans zu unattraktive Spielweise - zum Verhängnis. Nun übernimmt mit Setién ein Coach, der schon in den vergangenen Jahren immer wieder seine Bewunderung für die von Johan Cruyff entworfene "Barcelona-DNA" äußerte.

Die Vorzeichen sprechen jedoch nicht unbedingt für eine Offensivgala des Tabellenführers. Luis Suárez und Ousmane Dembélé fehlen wegen Verletzungen, Frenkie de Jong ist gesperrt.

Real Madrid vor Schlager gegen Sevilla mit Personalsorgen

Personalsorgen gibt es auch beim aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz zwei liegenden Erzrivalen Real Madrid. Trainer Zinédine Zidane muss im Estadio Santiago Bernabéu gegen den fünf Punkte zurückliegenden Vierten FC Sevilla auf die verletzten Karim Benzema und Eden Hazard sowie auf den gesperrten Fede Valverde verzichten, zudem ist Sergio Ramos wegen einer Knöchelverletzung fraglich.

>> Liveticker: Real Madrid gegen FC Sevilla

Der FC Sevilla wird von Spaniens Ex-Teamchef Julen Lopetegui betreut, der 2018 bei Real nach nur wenigen Monaten gehen musste.

apa