Doch nicht Malaysia: Podolski vor Türkei-Rückkehr?

Die Zukunft von Lukas Podolski ist weiter ungeklärt

Lukas Podolski kehrt womöglich noch einmal in die Türkei zurück. Der Weltmeister von 2014 verhandele mit dem Süper-Lig-Klub Antalyaspor, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur "Anadolu".

Sollte es zu einer Einigung kommen, werde der 34 Jahre alte Podolski einen Vertrag für eineinhalb Jahre abschließen. Laut Nachrichtenagentur "DHA" könnten die Gespräche in drei bis vier Tagen abgeschlossen werden.

Am 31. Januar läuft Podolskis Vertrag bei Vissel Kobe in Japans Top-Liga aus. Von 2015 bis 2017 hatte Podolski schon einmal in der Süper Lig gespielt, damals bei Galatasaray Istanbul.

Zu einer Fortsetzung seiner Karriere hatte der frühere Nationalspieler vor kurzem gesagt: "Ich bin da ganz entspannt. Entweder es kommt etwas Gutes oder es kommt nix."

Er denke in viele Richtungen und habe auch bereits Vereinen abgesagt, deren Angebote nicht in seine Planung passten. "Stadt, Fans, Stadion, Projekt, Schule für die Kinder - das muss alles passen", erklärte Podolski.

Ein Gespräch mit dem 1. FC Köln, für den er in der Jugend und als Profi 14 Jahre spielte, habe noch nicht stattgefunden. "Es wird das Treffen geben, und dann wird man weitersehen", sagte Podolski vor ein paar Tagen noch. Vom FC-Vorstand habe er "in den letzten Monaten nichts gehört".