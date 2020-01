Emre Can vor Rückkehr nach Liverpool?

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Emre Can könnte Juventus Turin in Richtung England verlassen

Emre Can will den italienischen Klub Juventus Medienberichten zufolge im Winter verlassen. Offenbar führt die Spur des deutschen Nationalspielers, der auch mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, nach Liverpool.

Neu-Teammanager Carlo Ancelotti vom FC Everton arbeitet dem "Mirror" zufolge an der Verpflichtung von Emre Can. Für den zentralen Mittelfeldspieler würde ein Wechsel gleichzeitig eine Rückkehr in den Nordwesten Englands bedeuten: Der 26-Jährige spielte zwischen 2014 und 2018 für Stadtrivale FC Liverpool.

Günstig wäre Can für Everton demnach keineswegs. Um den DFB-Profi aus seinem bei Juventus bis 2022 gültigen Vertrag herauszukaufen, müssten rund 35 Millionen Euro überwiesen werden, heißt es weiter.

Everton ist aber wohl nicht der einzige Interessent auf dem Markt. Nachdem zuletzt immer wieder ein Wechsel zu Paris Saint-Germain im Raum stand, sollen sich nun auch Manchester United und Inter Mailand in Stellung bringen.

Ex-Bayern-Coach Ancelotti lockt Can nach England

Ein Transfer zum Serie-A-Klub dürfte jedoch nur schwer zu realisieren sein. Laut "Mirror" will Inter weder die Forderung von Juventus, noch die von Can erfüllen. Angeblich will dieser umgerechnet über 5,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Manchester United soll derweil aus persönlichen Gründen ausscheiden. Aufgrund seiner Vergangenheit bei den Reds lehne er ein Engagement beim Erzrivalen ab.

Carlo Ancelotti hatte schon im vergangenen Sommer versucht, Emre Can in sein Team zu bekommen. Damals trainierte der ehemalige Bayern-Coach noch die SSC Napoli. Im Anschluss an das 4:0 im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen KRC Genk wurde Ancelotti jedoch aufgrund interner Querelen entlassen, Ende Dezember übernahm er schließlich bei den Toffees.

Mit dem FC Everton rangiert Ancelotti nach 23 gespielten Partien nur auf Rang elf. In der Winterpause hat sich der Klub bislang noch nicht verstärkt.

gkl