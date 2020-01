Milan nach Verlängerung im Coppa-Halbfinale

APA (AFP)

Action- und torreiches Cupspiel im San Siro

Der spät eingewechselte Hakan Çalhanoğlu schießt den AC Milan gegen den FC Torino ins Halbfinale der Coppa Italia. Dort wartet auf die "Rossoneri" Serienmeister Juventus.

Der AC Milan ist am Dienstag nach Verlängerung in das italienische Cup-Halbfinale eingezogen. Die "Rossoneri" besiegten den FC Torino vor Heimpublikum mit 4:2 (2:2,1:1). Der in der 82. Minute eingewechselte Hakan Çalhanoğlu erzielte erst in der 91. Minute das 2:2, das die Gastgeber in die Verlängerung brachte. Und in der 106. Minute schoss der Türke auch noch das 3:2.

Für den Schlusspunkt zum 4:2 war Zlatan Ibrahimović verantwortlich. Milan trifft nun im Halbfinale auf Juventus Turin, das die AS Roma ausgeschaltet hatte.

Die Mailänder waren nach einer Schweigeminute für den verstorbenen Basketballstar Kobe Bryant mit schwarzen Armbinden aufgelaufen. Der am Wochenende bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückte Bryant war seit seiner teils in Italien verbrachten Kindheit bekennender Milan-Fan gewesen.

