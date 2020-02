Wunderkind Fati schießt Barcelona zum Sieg

APA (AFP)

Der 16-jährige Ansu Fati schoss Barcelona im Alleingang zum Sieg

Der FC Barcelona bleibt Real Madrid in der spanischen Meisterschaft auf den Fersen. Die Katalanen gewannen am Sonntag zu Hause gegen Levante dank eines Doppelpacks von Jungstar Ansu Fati verdient mit 2:1 und liegen damit nach der 22. Runde weiter drei Zähler hinter dem Tabellenführer zurück. Real hatte bereits am Samstag das Madrid-Derby gegen Atletico mit 1:0 für sich entschieden.

Fati avanciert zum Matchwinner

Der 17-jährige Fati avancierte dank seinem Doppelschlag in der 30. und 32. Minute zum jüngsten Zweifach-Torschützen in der La-Liga-Geschichte. Der spanische U21-Teamstürmer hält nun bei vier Saisontoren. Nach dem 5:0 im Cup-Achtelfinale gegen Leganes war es das zweite Erfolgserlebnis für den Titelverteidiger, der zuvor in der Liga bei Valencia 0:2 unterlegen war, innerhalb kurzer Zeit. Levante gelang durch Ruben Rochina (92.) in der Nachspielzeit immerhin Ergebniskosmetik.

