Lazio fordert Inter im Serie-A-Spitzenspiel

APA (AFP)

Ciro Immobile will auch gegen Inter etwas zum Jubeln haben

Im spannenden Titelkampf der italienischen Serie A kommt es am Sonntag in Rom zum Duell von Lazio mit Spitzenreiter Inter Mailand. Die Mailänder liegen nach dem 4:2-Derbyerfolg gegen Milan punktegleich vor Serienmeister Juventus Turin an der Spitze, Lazio folgt mit nur einem Zähler Rückstand auf Rang drei.

Spielbericht: Lazio Rom gegen Inter Mailand

Während im Topspiel in der Hauptstadt auch die Torjäger Ciro Immobile (25 Tore) und Romelu Lukaku (17) aufeinandertreffen, steht Juventus vor einem Pflichtheimsieg gegen den Tabellenvorletzten Brescia. Mit dem 1:2 gegen Hellas Verona waren Cristiano Ronaldo und Co. allerdings auch in der Vorwoche an einer scheinbar lösbare Aufgabe gescheitert.

Ohne den nach wie vor angeschlagenen Sebastian Prödl hat der Tabellen-15. Udinese ebenfalls am Sonntag Verona zu Gast.

