Leonardo Pavoletti in Innsbruck operiert

Italiens Teamspieler Leonardo Pavoletti muss lange pausieren

Der italienische Teamspieler Leonardo Pavoletti, Mittelstürmer des Serie-A-Vereins Cagliari, hat sich am Dienstagnachmittag in Innsbruck einem Eingriff am Knie unterzogen. Operiert wurde der 31-Jährige vom bekannten Kniechirurgen Christian Fink in der Innsbrucker Klinik Gelenkpunkt, berichtete der Club.

Pavoletti hatte sich vergangene Woche einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Dasselbe Knie hatte er sich bereits im September verletzt. Auch damals hatte er sich einer Knieoperation in Innsbruck unterzogen. Cagliari rechnet mit einer sechsmonatigen Rehabilitationsphase, womit Pavoletti auch für die EM (12. Juni bis 12. Juli) ausfällt.

