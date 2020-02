Messi meldet sich mit Viererpack zurück - Real patzt böse

unknown

Lionel Messi beendete gegen Eibar seine Torflaute

Superstar Lionel Messi hat seine längste Tor-Flaute seit sechs Jahren auf die Lionel-Messi-Art beendet und den FC Barcelona damit acht Tage vor dem Clásico bei Real Madrid an die Tabellenspitze der Primera División geschossen.

Der sechsmalige Weltfußballer erzielte für den spanischen Meister am Samstag beim 5:0 (3:0) gegen SD Eibar einen Hattrick in der ersten Hälfte und legte ein viertes Tor nach.

Barca profitierte zudem vom Patzer des bisherigen Spitzenreiters Real, der am späten Samstagabend mit Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf überraschend 0:1 (0:0) beim Tabellen-13. UD Levante verlor. Real, das am 1. März (21:00 Uhr) Gastgeber des Topduells ist, rutschte durch die zweite Saisonniederlage mit 53 Punkten hinter den Erzrivalen aus Barcelona (55). Favoritenschreck Levante hatte im November schon sein Heimspiel gegen Barca gewonnen (3:1).

Messi sorgte zugleich für eine gelungene Generalprobe für Barcas Champions-League-Duell gegen den SSC Neapel am Dienstag. Zuvor hatte der Argentinier vier Spiele lang nicht getroffen, aber sechs Torlagen gegeben.

Messi begann seine Show mit einem Schlenzer nach einem Tanz durch die Abwehr des Gegners (14.). Beim 2:0 traf er überlegt ins lange Eck (37.), drei Minuten später brauchte er den Ball nur noch ins Tor zu schieben. In der 87. Minute folgte Treffer Nummer vier, danach durfte auch noch Arthur ran (89.). Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen hatte im Tor der Katalanen kaum etwas zu tun.

Real, das am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Manchester City antritt, kassierte den entscheidenden Treffer in der 79. Minute durch Jose Luis Morales. Madrids Torwart Thibaut Courtois sah dabei nicht allzu gut aus. Schon in der Vorwoche war der Rekordmeister nicht über ein 2:2 gegen Celta Vigo hinausgekommen.